Алмазодобытчики выписались из здравницы

Контроль над оздоровительным комплексом «Прометей» в Краснодарском крае, принадлежавшим АЛРОСА (MOEX: ALRS), получила ранее управлявшая им сеть Azimut Hotels Александра Клячина. Рыночная стоимость объекта составляет около 2 млрд руб. Производственные корпорации распродают здравницы, рассматривая их как сложный в управлении непрофильный актив. Но на их балансе до сих пор находится около четверти санаторно-курортного фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подконтрольное Александру Клячину ООО «Капитал Хотелс Рус» в конце апреля 2025 года получило 100% долей в ООО «Оздоровительный комплекс "Прометей"», следует из ЕГРЮЛ. Компания владеет одноименным санаторием в селе Небуг Краснодарского края. Согласно ЕГРН, на балансе «Прометея» находятся два объекта недвижимости. В Azimut Hotels от комментариев отказались.

ООО «Оздоровительный комплекс "Прометей"» зарегистрировано в 2018 году. До января 2024 года контролировалось АЛРОСА — крупнейшим в мире производителем алмазов. В январе 2024 года структура была передана ООО «Мил-Тайм», подконтрольному малоизвестным предпринимателям Наргизе Тамаевой и Наталье Жестокановой. Оперативно связаться с ними не удалось. В АЛРОСА от комментариев отказались. Но источник “Ъ” на рынке пояснил, что «Прометей» больше не на балансе компании.

Azimut Hotels — один из крупнейших в России гостиничных операторов, существует с 2006 года. Сейчас под его управлением 70 отелей и санаториев с общим фондом более 12 тыс. номеров.

Санаторий «Прометей» построен в 1980-х годах рядом с Туапсе, занимает 11,3 га. В общей сложности, по словам партнера NF Group Ольги Широковой, здесь 263 номера категории «две-три звезды». Согласно СПАРК, выручка «Прометея» в 2024 году составила 414,4 млн руб., сократившись на 0,6% год к году. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза, до 42,8 млн руб. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что рыночная стоимость «Прометея» — около 2 млрд руб. Такие объекты, по его словам, как правило, приобретаются с расчетом на снос и последующую застройку территории.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов считает, что на балансе крупных предприятий находятся не менее четверти работающих в России предприятий санаторно-курортной отрасли. Продажу ими таких объектов партнер CMWP Марина Усенко называет тенденцией, сформировавшейся в последние несколько лет. Производственные корпорации рассматривают здравницы как непрофильный актив.

Александр Клячин, владелец сети Azimut Hotels, в интервью Forbes в январе 2022 года: «Первый отель был куплен в 2004 году в плачевном состоянии: старое здание, много обременений».

Крупнейшей сделкой в сегменте госпожа Усенко называет продажу в 2020 году ОАО РЖД структурам Azimut Hotels портфеля «РЖД-Здоровье», состоящего из 19 здравниц. Хотя после этой сделки у госкорпорации осталось 65 санаториев. «Газпром» в 2024 году начал реализацию подмосковных отелей, включая «Империал Парк-отель & SPA». Победителем торгов по его продаже стало ООО «Агроком Холдинг» Киряки Саввиди. В 2025 году продажа отелей «Газпрома» продолжится, считает госпожа Усенко.

Михаил Данилов отмечает, что крупные компании реализуют разнонаправленные стратегии. Например, «Сибур» и «Фосагро» нацелены на реновацию и перезапуск объектов, говорит он. Для корпораций санаторий часто сложный в управлении актив: в таких объектах загрузка нередко формируется за счет внутреннего спроса, что ведет к потере эффективности и может быть причиной снижения качества услуг, рассуждает господин Данилов. «Вместе с тем перед корпорациями стоит задача по обеспечению сотрудников санаторно-курортным лечением»,— констатирует он.

Крупные гостиничные операторы, по словам господина Данилова, стремятся наращивать санаторный портфель из-за стабильного спроса и с целью диверсификации бизнеса. Ольга Широкова отмечает растущий интерес к оздоровительному отдыху, связывая его с модой на здоровый образ жизни и правильное питание. Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отмечает, что санатории считаются сложным для отельеров сегментом из-за требований к квалификации кадров. Но с каждого клиента здравницы могут зарабатывать больше, говорит он.

Александра Мерцалова, Полина Трифонова, Дарья Андрианова