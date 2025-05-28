Прокуратура требует с экс-застройщика научного центра 12 млн рублей

Прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском к компании «ЭлТех Пермь». Как сообщает Properm.ru, истец требует 12 млн руб. за пользование бюджетными средствами. В прошлом году «ЭлТех» стал победителем конкурса на строительство федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Стоимость контракта составила 925 млн руб., «Элтех» получил в качестве аванса более 433 млн руб. В итоге условия контракта исполнены не были, а договор стороны расторгли. После этого по итогам конкурса был определен новый подрядчик, им стала компания ООО «ЯнтарьСервисБалтик».

Незавершенный медцентр федерального учреждения находится в Ленинском районе Перми, на ул. Маршала Жукова (восточнее земельного участка по ул. Маршала Жукова, 35). Общая площадь застройки составляет 7,6 тыс. кв. м. Подрядчик должен завершить строительство лабораторного, научно-административного и клинического корпусов, благоустроить территорию. Сдать объект необходимо к декабрю 2026 года.