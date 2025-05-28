Два пешехода в Ижевске пострадали в результате столкновения автомобилей

Два пешехода — 26-летний парень и 24-летняя девушка — пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Granta и Ford Focus, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло 27 мая, около 19 часов, на регулируемом перекрестке напротив дома № 237 по ул. Пушкинская в Ижевске.

28-летняя водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу 27-летнему водителю автомобиля Ford Focus, который двигался в прямом направлении. В результате столкновения Ford наехал на двух стоящих на тротуаре пешеходов. Пострадавшие были доставлены в больницу.