Инфляция в Курганской области ускорилась до 11,1%

В апреле инфляция в Курганской области составила 11,1%. С марта она увеличилась на 0,9%, сообщает пресс-служба Курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары в прошлом месяце находился на уровне 14% против 12,7% в марте. Заметнее всего подорожали чай, кофе и какао из-за повышения затрат на сырье и логистику. Продолжила увеличиваться стоимость рыбы и продуктов ее переработки, так как объем вылова рыбы в России снизился, и предложение сократилось. При этом подешевели манная и гречневая крупы, а также яйца и сахар из-за имеющихся запасов продукции и роста производства.

Инфляция непродовольственных товаров увеличилась с 5,5% в начале весны до 6,1% в апреле. Больше всего выросли цены на подержанные легковые автомобили из-за перетока спроса в сегмент подержанных иномарок и некоторые электроинструменты после наступления теплой погоды. Подешевели товары, среди которых преобладает импорт. Снижение спроса и укрепление рубля привели к тому, что цены на многие виды бытовой техники и электроники в апреле продолжили снижаться. Средства связи в целом за 12 месяцев подешевели на 14%, телерадиотовары — на 10,6%, компьютеры — на 3,5%.

Годовой рост цен на услуги составил 15,1% после 14,7% в марте. Особо подорожали санаторно-оздоровительные услуги, так как высокий спрос на такой отдых позволил переносить возросшие издержки организаций в стоимость путевок, и услуги пассажирского транспорта на фоне сезонного изменения тарифов. Цены на такси растут уже пять месяцев подряд. В то же время стоимость услуг пассажирского транспорта в целом, включая воздушный, за 12 месяцев увеличилась существенно больше — на 29%, чем других. Спрос жителей Курганской области на поездки в Турцию рос, и туры в эту страну подорожали существенно сильнее, чем обычно. А поездки в страны Закавказья и Беларусь — наоборот, слабее. Заметно увеличились цены и на отдельные бытовые услуги из-за высокого спроса и повышения стоимости труда. Так, в апреле повысились цены на услуги бань, ремонт бытовой техники, автомобилей, одежды и обуви, мойку автомобиля, маникюр и воспитание детей наемным персоналом.

Виталина Ярховска