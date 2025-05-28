Минздрав: дополнительных мер из-за нового штамма коронавируса не требуется

Введение дополнительных мер в связи с появлением нового геноварианта коронавируса в России не требуется, поскольку он не отличатся по симптомам и тяжести течения от ранее известных штаммов. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чуланов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Чуланов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19... Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья населения, связанный с NB.1.8.1 (новым геновариантом вируса.— "Ъ"), оценивается как низкий на глобальном уровне»,— сказал господин Чуланов ТАСС.

Эксперт сообщил, что ситуация с COVID-19 в России в течение нескольких недель остается стабильной. В апреле в Санкт-Петербурге коронавирусом переболели двое пациентов НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Оба уже выздоровели.

27 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о четырех известных ей случаях заражения новым геновариантом вируса. По ее словам, такая ситуация вызывает настороженность.

Екатерина Отрашкевич