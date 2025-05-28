В Байкальске сформировали список доноров для помощи пострадавшим подросткам

Глава администрации города Байкальск Иркутской области Василий Темгеневский сообщил о формировании списка доноров для помощи подросткам, выжившим после нападения сверстника. В разговоре с ТАСС он пояснил, что список составили «на случай, если понадобится кровь».

В ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» подросток с ножом напал на участников вечеринки по случаю дня рождения. Погибли пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Четверо получили ранения. Позднее нападавший поджег дом и погиб сам. В городе создан оперативный штаб и объявлен трехдневный траур.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что все четверо пострадавших госпитализированы в Слюдянскую районную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. По словам господина Кузнецова, подростков планируется перевезти на лечение в областную детскую клиническую больницу в Иркутск.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Посиделки закончились поножовщиной».

Полина Мотызлевская