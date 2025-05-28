WSJ: Трамп запретит Chevron добычу нефти в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа выдаст Chevron ограниченную лицензию на ведение бизнеса в Венесуэле. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, компании будет разрешено сохранить инфраструктуру в стране, но при этом импортировать нефть из Венесуэлы Chevron не сможет.

Chevron — единственный крупный американский нефтедобытчик, работающий в Венесуэле. Еще во время своего первого президентского срока, в январе 2019 года, Дональд Трамп ввел санкции в отношении режима Николаса Мадуро, запретив американским компаниям добычу нефти в этой стране. Джо Байден в конце 2022 года разрешил Chevron возобновить импорт нефти из Венесуэлы.

США не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. А американские нефтяные компании, по мнению господина Трампа, продолжая работать в стране, косвенно поддерживают правительство господина Мадуро, платя в казну Венесуэлы налоги и отчисления. Chevron добывает около 220 тыс. баррелей нефти в день в Венесуэле. Это почти четверть общего объема нефтедобычи в стране.

Выдача ограниченной лицензии позволит Chevron избежать изъятия активов властями Венесуэлы, а также в кратчайшие сроки возобновить добычу и импорт нефти в США в случае улучшения отношений между двумя странами.

Кирилл Сарханянц