СД «Озон Фармацевтика» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал

Совет директоров группы «Озон Фармацевтика» (крупнейший в России производитель дженериков) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за первый квартал 2025 года в размере 0,28 руб. на акцию. В целом на выплаты планируется выделить 307,6 млн руб. Об этом сказано на портале раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 3 июля. По итогам 2024 года акционеры компании утвердили дивиденды в размере 0,26 руб. на акцию. За прошлый год выручка группы составила 25,6 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд руб.

В октябре 2024 года «Озон Фармацевтика» осуществила первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона — 35 руб. за акцию. Несмотря на шестикратную переподписку, котировки опускались почти на 6% ниже цены размещения. Гендиректор «Озон Фармацевтики» Олег Минаков в интервью «Ъ» рассказал, что все вырученные средства пошли на инвестиции, в том числе на капитальное строительство, покупку оборудования, клинические испытания.