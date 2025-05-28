Проект конгресс-центра Александра Бойко вошел в число получателей господдержки

Проект конгресс-центра и гостиницы «Гринвич» в Новосибирске, который планирует реализовать основатель холдинга TS Group Александр Бойко, вошел в число перспективных направлений развития туристической инфраструктуры. В рамках четвертого отбора участников нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» он получит льготное кредитование. Как рассказал «Ъ-Сибирь» господин Бойко, общий объем инвестиций в проект составит более 6 млрд руб. Сроки начала строительства пока не обозначены. По данным Минэкономразвития России, проекты, поддержанные в 2025 году, будут введены не позднее 2030-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент холдинга TS Group Александр Бойко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Президент холдинга TS Group Александр Бойко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее Александр Бойко комментировал, что проект гостинично-делового комплекса «Гринвич» подразумевает новое строительство и реновацию порядка 16, 5 тыс. кв. м, из которых 10, 5 тыс. кв. составит площадь нового отеля и еще 6 тыс. кв. м — площадь реконструкции самого бизнес-центра. Проект планировалось реализовать за четыре года.

Программа льготного кредитования с господдержкой «Туризм и гостеприимство» направлена на развитие внутреннего и въездного туризма. Она позволяет финансировать строительство отелей, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов. В рамках отбора получателей 2025 года предполагается строительство по всей России 106 отелей категории 3–4 звезды и 64 отелей категории 5 звезд, в общей сложности будет создано 31 6 тыс. номеров.

Лолита Белова