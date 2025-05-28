Депутат Госдумы обратится в службы после нападения на врача Балтасинской ЦРБ

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов возмутился нападением на врача Балтасинской центральной районной больницы Аяза Мазитова и сообщил, что готовит обращение в «соответствующие службы». Об этом господин Фаррахов рассказал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил Аяза за его желание помочь в трудной ситуации. Вопрос наказания обидчиков врача просто так не оставим!» — сообщил Айрат Фаррахов.

Нападение на Аяза Мазитова произошло, когда он шел домой с работы и увидел перевернутую машину после ДТП. Врач хотел помочь пострадавшим, но был избит. Один из нападавших угрожал медику пистолетом.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела.

Диана Соловьёва