Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с нападением на врача в Татарстане

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Валерия Липского доложить о расследовании инцидента с нападением на врача в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предыдущая фотография
Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с нападением на врача в Татарстане

Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с нападением на врача в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Следующая фотография
1 / 2

Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с нападением на врача в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

По информации СМИ, нападение произошло в Балтасинском районе Татарстана. Неизвестные избили врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Кроме того, один из нападавших угрожал медику пистолетом.

По факту случившегося было возбуждено дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Артём Дергунов

Новости компаний Все