Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с нападением на врача в Татарстане

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Валерия Липского доложить о расследовании инцидента с нападением на врача в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации СМИ, нападение произошло в Балтасинском районе Татарстана. Неизвестные избили врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Кроме того, один из нападавших угрожал медику пистолетом.

По факту случившегося было возбуждено дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Артём Дергунов