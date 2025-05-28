«Роскосмос» и МГТУ им. Баумана вместе построят около 100 спутников
«Роскосмос» и МГТУ им. Баумана заключили соглашение о совместной разработке и производстве около 100 малых спутников. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Партнеры будут совместно разрабатывать и производить спутники различного назначения на основе платформы Cubesat МГТУ имени Баумана, отрабатывать технологические решения для уже существующих многоспутниковых группировок»,— сказано в сообщении. Планируется производство спутников размера 6U. В компании считают, что это оптимальный вариант с небольшой массой платформы и необходимым для размещения целевой полезной нагрузки объемом.
В сообщении сказано, что партнеры планируют разрабатывать не только спутники, но и оборудование для них. Речь идет об оптических системах, научно-метеорологической аппаратуре, системах ретрансляции, навигации и других космических приборах.