В Екатеринбурге в сквере Агафуровых поставят арт-объект в виде монет за 2 млн

В сквере у дома Агафуровых (ул. Сакко и Ванцетти, 28) в Екатеринбурге планируют установить арт-объект, изображающий монету, велосипедное колесо и торговый знак купцов Агафуровых, общая стоимость проекта — 2,2 млн руб. Соответствующий эскиз появился на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Арт-объект должен отражать вклад купцов Агафуровых в развитие Екатеринбурга. Имперский рубль символизирует время расцвета купеческой семьи, велосипедное колесо — их участие в общественной жизни города, в частности, создание Общества любителей-велосипедистов. Торговый знак должен служить «символом поднятия культуры торговых отношений в дореволюционном Екатеринбурге». На обратной стороне монет нанесен татарский национальный узор.

Пространство вокруг арт-объекта будет усыпано мраморной крошкой, неподалеку появятся два указателя. Эскизный проект разработало ООО «Качелька» — компания ранее готовила проект благоустройства «Старого пруда» в Дегтярске, сквера по ул. Сажинской, 6 в Екатеринбурге.

Прием заявок завершился сегодня, 28 мая. Комиссия подведет итоги 30 мая. Установить объект победитель должен до 4 августа.

Анна Капустина