В Ростовской области отложили перенос мощностей порта на неопределенный срок

Перенос портовых мощностей ростовского порта в левобережную часть Ростова отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Алену Беликову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Перенос портовых мощностей с первого грузового района АО «Ростовский порт» в промзону «Заречная» должен быть осуществлен в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Однако разрешение до настоящего времени не получено», — подчеркнула Алена Беликова.

В рамках проекта будут построены причальные стенки протяженностью 300 и 433 погонных метров, инженерная инфраструктура, железнодорожные пути, склады и грузовые площадки. Договоры аренды на земельные участки между администрацией Ростова АО «Ростовский порт» уже заключены.

Проект планировали реализовать к декабрю 2025 года. Его стоимость составляет 1,5 млрд руб.

Ева Китаева