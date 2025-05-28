На Ставрополье в апреле инфляция ускорилась до 12%

Годовая инфляция в Ставропольском крае достигла 11,56% в апреле 2025 года, что на 0,4 процентных пункта выше мартовского значения. Этот показатель превышает общероссийский уровень, составляющий 10,23%, сообщает пресс-служба регионального отделения Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц стоимость продовольственных товаров в регионе увеличилась на 0,28%, а в годовом исчислении рост составил 15,01%. Непродовольственные товары подорожали на 0,02% за месяц и на 7,04% за год. В то же время услуги подешевели на 0,21% за апрель, что привело к снижению годовой инфляции в этом сегменте до 12,24%.

В пресс-службе отметили, что за год цены на продукты питания и услуги выросли значительнее, чем потребительская корзина в целом. При этом наименьший рост зафиксирован в сегменте непродовольственных товаров.

Николай Аксенов