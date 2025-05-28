Прокуратура добилась восстановления прав жителей дома в Энгельсе

Прокуратура добилась восстановления прав жителей многоквартирного дома в Энгельсе Саратовской области на получение качественных услуг водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки, организованной по поручению прокуратуры Саратовской области, надзорный орган выяснил, что в августе, сентябре минувшего года и январе текущего происходили перебои в подаче холодной воды жильцам дома № 55 на ул. 2-я Ленинградская. Тогда были превышены предельно допустимые сроки.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Энгельса внесла представление директору МУП «Энгельс-Водоканал». В итоге абонентам пересчитали плату на сумму 2,9 тыс. руб., виновное должностное лицо предприятия оштрафовали.

Павел Фролов