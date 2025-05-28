Восхитительные Яна Егорян, Александра Степанова и Ксения Коваленко — в презентации коллекции одежды, посвященной женскому лидерству

Что объединяет фехтовальщицу Яну Егорян, фигуристку Александру Степанову и футболистку Ксению Коваленко? Все они стали мамами, позже успешно вернулись в профессиональный спорт, а теперь презентовали коллекцию одежды, посвященную пути женщин в карьере и спорте!

Благотворительная программа «ДоброFON» и бренд одежды «Мурмуризм» объединили усилия для создания уникального мерча. Коллекция призвана подчеркнуть способность женщин совмещать любимую профессию с самореализацией в семье.

В капсуле представлены свитер, футболка с вышитым кармашком, сумка для телефона и игрушка «Доброфоня». Все сделано с любовью и с добротой. Даже для любителей котиков подготовили уменьшенную версию добросвитера.

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Каждый предмет из этой коллекции не просто стильная вещь, а символ тепла и заботы, связанный руками мам и бабушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Все средства от продаж будут направлены в центр «Дом для мамы», где женщины и их дети получают шанс на безопасность, поддержку и надежду на светлое будущее.