Три машины и мопед отправили на СВО нижегородские приставы

Судебные приставы ГУ ФССП России по Нижегородской области конфисковали у нетрезвых водителей автомобили ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2107 и мопед марки Motoland. Владельцев осудили по ст. 264.1 УК РФ, транспорт передали на нужды СВО, сообщили в ведомстве.

Ранее один из этих должников уже лишился прав за пьяное вождение, тогда у него конфисковали автомобиль LADA Priora. После этого он купил мопед Motoland и опять сел за руль нетрезвым, но был пойман сотрудниками ГАИ.

Елена Ковалева