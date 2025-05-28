В Тольятти прокуратура изучает деятельность коммерческого перевозчика «Спринтер»

Прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности коммерческого перевозчика по факту ДТП, произошедшего 26 мая на пересечении улиц Ленинградской и Советской. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ходе проверки выявлено, что водитель маршрутного автобуса № 96 при повороте на запрещающий знак светофора допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, отчего автобус отбросило на световую опору.

В результате аварии пострадало 5 человек, всем была оказана медицинская помощь.

«Прокуратурой района организована проверка исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заявили в прокуратуре.

Маршрут № 96 (ОП Автовокзал — ОП «Вега») обслуживает зарегистрированное в селе «Зеленовка» ООО «Спринтер», ранее называвшееся ООО «Авто-Град». Директором предприятия является Джалиль Минибаев.

Алексей Алексеев