Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салман Хасимиков и тренер Томас Барба в 1984 году

Фото: Игорь Уткин / ТАСС Салман Хасимиков и тренер Томас Барба в 1984 году

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Салман Хасимиков выступал в тяжелой категории (свыше 100 кг). Он четыре раза становился чемпионом мира (1979, 1981-1983), также на его счету два золота и два серебра чемпионатов Европы.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС, что у Хасимикова были проблемы с сердцем.

Таисия Орлова