Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков
Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Салман Хасимиков и тренер Томас Барба в 1984 году
Фото: Игорь Уткин / ТАСС
Салман Хасимиков выступал в тяжелой категории (свыше 100 кг). Он четыре раза становился чемпионом мира (1979, 1981-1983), также на его счету два золота и два серебра чемпионатов Европы.
Президент ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС, что у Хасимикова были проблемы с сердцем.