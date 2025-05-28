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Прокуратура добилась получения саратовским инвалидом средства реабилитации

Жительница Ивантеевского района Саратовской области получила техническое средство реабилитации после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что женщине-инвалиду требуется тактильная цельная трость. Она подавала заявления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования, но в установленный срок изделие не выдали.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Ивантеевского района внесла представление региональному отделению фонда. В итоге женщина получила необходимое средство реабилитации, а также электронный сертификат.

Павел Фролов

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