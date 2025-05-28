В Симферополе отменили оправдательный приговор по делу об убийстве кассира

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Центрального районного суда Симферополя и апелляционное определение Верховного суда Республики Крым по делу об убийстве кассира пункта обмена валют, указав на нарушение процедуры формирования коллегии присяжных заседателей и противоречивость вынесенного ими вердикта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2010 году обвиняемый 56-летний житель Симферополя, находившийся в конфликтных отношениях с сожительницей, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел в обменный пункт, где она работала, и, дождавшись, когда в помещении никого не останется, произвел смертельный выстрел в грудь женщины. Потерпевшая была доставлена в больницу, где позже скончалась от полученного огнестрельного ранения.

Суд первой инстанции, рассмотрев дело в декабре 2023 года с участием присяжных заседателей, признал подсудимого невиновным, что стало основанием для вынесения оправдательного приговора. Верховный суд Республики Крым оставил это решение без изменения.

Однако в ходе кассационного разбирательства судебная коллегия по уголовным делам пришла к выводу о незаконности принятых судебных актов. В решении указано, что коллегия присяжных была сформирована с нарушениями, допущено влияние на присяжных, что могло отразиться на их беспристрастности, а также нарушен принцип непосредственности разбирательства.

Кассационный суд также отметил несогласованность в выводах, на которых основан оправдательный вердикт. Уголовное дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вячеслав Рыжков