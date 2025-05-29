В Перми киоски запретили ставить в пяти метрах от пешеходных переходов

Власти Перми расширили места, где запрещено устанавливать нестационарные торговые объекты. На заседании городской думы в минувший вторник соответствующие поправки в правила благоустройства были утверждены депутатами.

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В частности, появление НТО не допускается на парковках, на местах накопления отходов, а также на площадках для отдыха на придомовых территориях. Также нельзя размещать киоски на территориях, используемых для проходов (проездов) и в арках капитальных объектов.

Кроме того, установка торгового объекта запрещена на расстоянии ближе 5 м от входов (выходов) надземных и подземных пешеходных переходов. Под указанные запреты попадают, в частности, несколько НТО возле пешеходного подземного перехода в районе Центрального колхозного рынка.

Напомним, в рамках внесенных в думу поправок к правилам благоустройства были внесены новые требования по борьбе с сосульками на крышах, новые требования к автостоянкам, ужесточены требования по демонтажу вывесок.