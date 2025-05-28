Движение транспорта в центральной части Ижевска ограничат 31 мая

31 мая ограничат движение в центральном квадрате Ижевска из-за проведения бегового фестиваля «Зеленый марафон» (0+), сообщает пресс-служба администрации города. Часть дорог от ТЦ «Сигма» до лечебного факультета ИГМА будут перекрыты с 08.00 до 14.30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ограничения коснутся улиц Пушкинской, Коммунаров, Красногеройской, Лихвинцева и Наговицына, а также переулков Широкий и Верхне-Узенький. Схема приложена. Горожан попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов.