Telegraph: Украина может остаться без западного финансирования в 2026 году

Поставки Украине помощи и вооружения из США могут сократиться до минимума или полностью прекратиться, пишет британская газета The Telegraph. Старший экономист Центра экономической стратегии в Киеве Юрий Гайдай заявил изданию, что у украинских властей «достаточно обязательств до конца этого года», в основном со стороны Европы, но «есть существенная неопределенность на следующий год».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Газета пишет, что сейчас Украина «хорошо финансируется» — отчасти благодаря администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая в последние месяцы 2024 года направила Киеву эквивалент £22,5 млрд. Но рассчитывать на подобный доход в будущем Киев больше не сможет, сказано в публикации. «Видна политика жесткой экономии. Министерство финансов сейчас очень консервативно, фокусируется на том, чтобы финансовые ресурсы использовались максимально разумно, чтобы их можно было растянуть как можно дальше на этот год и, возможно, на следующий»,— прокомментировал господин Гайдай.

The Telegraph уточняет, что правительство Владимира Зеленского финансирует половину украинского бюджета за счет доходов налогоплательщиков, а остальная часть поступает за счет иностранных грантов и займов. Большая часть финансирования идет на военные нужды. «Мы очень рассчитываем, что Запад внесет свою долю»,— добавил Юрий Гайдай.

По данным издания, Украина надеется убедить европейских лидеров в том, что инвестиции в страны — это «не просто вливание денег в бесконечный конфликт».

«Главное препятствие — это отсутствие финансирования. Преодоление страха и принятие решения направить эти средства на украинское производство оружия позволит Европе и выиграть время, и получить вполне конкретные дивиденды для себя — дешевое и эффективное оружие для себя в будущем»,— заверил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Как отмечает The Telegraph, нет никаких гарантий, что лидеры Европы согласятся на это.

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