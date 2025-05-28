Правительство РФ направит на медпомощь в Курской и Белгородской областях 300 млн

Около 300 млн руб. планируется дополнительно направить из резервного фонда правительства РФ на дооснащение медсанчасти, оказывающей помощь в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, уточнив, что соответствующее распоряжение уже подписано.

«Средства пойдут на закупку медицинского оборудования и приобретение автомобильного транспорта. Это позволит продолжать оказывать медпомощь военным и гражданским, обеспечит необходимой техникой и оборудованием сводные медотряды, работающие в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей»,— пояснили в правительстве.

Кроме того, подписано распоряжение о выделении почти 175 млн руб. на помощь пострадавшим жителям Курской области. Регион получит разовую финансовую помощь на повторное обеспечение жильем выпускников детских домов, которые утратили полученные в первый раз квартиры из-за атак ВСУ.

Правительство России регулярно выделяет средства на поддержку приграничных регионов. Так, например, в начале года для компенсации утрат сфере АПК было выделено 2,5 млрд руб. из резервного фонда, что поможет возместить потерю сельскохозяйственных животных. В целом только в 2024 году Курской области было выделено около 60 млрд руб. в 2024 году, заявлял первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре прошлого года.

Мария Старикова