Благотворительный фонд «Сияние» передал ультразвуковой аппарат Детской краевой клинической больнице

В торжественной обстановке в Детской краевой клинической больнице состоялась передача нового ультразвукового аппарата, модель Philips Ultrasound System 5500G.

Фото: пресс-службы БФ семьи Юнановых "Сияние"

Аппарат вручил основатель благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Борис Геннадьевич Юнанов.

Ультразвуковой аппарат Philips Ultrasound System 5500G представляет собой высококачественное портативное оборудование экспертного класса, обеспечивающее высокую производительность и точное изображение для быстрой и надежной ультразвуковой диагностики. Аппарат передан в Отделение перинатальной диагностики, что позволит значительно улучшить качество обследования будущих мам и их детей.

«Мои трое детей появились на свет в стенах Перинатального центра при Детской краевой клинической больнице, поэтому для меня особенно трепетно оказать такую важную поддержку медучреждению. Кроме того, в Детскую краевую больницу приезжают юные пациенты не только из Краснодара, но и со всего региона. Когда к нам поступил такой запрос о необходимости приобретения современного аппарата УЗИ, я не мог принять другое решение, и мы постарались как можно быстрее оказать эту помощь», – поделился Борис Юнанов.

Стоимость современного ультразвукового сканера составляет 8 миллионов рублей. Он оснащен усовершенствованным интерфейсом для кардиологических исследований и анатомическим M-режимом для точной визуализации. Технология MicroFlow Imaging значительно улучшает визуализацию мелких сосудов, а адаптеры S8-3 и C9-2 обеспечивают широкий спектр исследований, включая кардиологические, акушерские и гинекологические.

Эта инициатива фонда «Сияние» направлена на улучшение качества медицинских услуг для детей Краснодарского края. Представители фонда уверены, что новый аппарат станет важным инструментом для врачей и поможет в диагностике заболеваний у маленьких пациентов.

Фонд семьи Юнановых «Сияние» комплексно решает задачи в сферах здоровья, образования и духовности. Фонд открывает талантливым детям доступ к лучшим образовательным программам и ресурсам, помогая им полностью раскрыть свой потенциал. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, содействуя их реабилитации и успешной интеграции в общество.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»