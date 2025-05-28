Измалков: Аграрным хозяйствам края направят свыше 185 млн рублей

Небольшие фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Ставропольского края в этом году получат порядка 185,3 млн руб. поддержки из регионального бюджета. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Сергея Измалкова.

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По словам главы ведомства, около 10,5 млн руб. от предусмотренного финансирования уже направлено производителям сельхозпродукции из числа малых форм хозяйствования. Конкурсные процедуры продолжаются.

«Грант на развитие семейных ферм — 63,2 млн руб., грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 15,4 млн руб., грант Агростартап — 50,1 млн руб., субсидия на возмещение части затрат кооперативам — 33,4 млн руб., гранты Агромотиватор — 3,9 млн руб.»,— рассказал министр.

В 2024 году финансовая помощь малым формам хозяйствования составила 179,4 млн руб. Средства были распределены между 29 получателями.

Николай Аксенов