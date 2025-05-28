В Ярославле запустили сервис доставки «Яндекс Лавка»

В Ярославле начал работу сервис доставки продуктов, еды и товаров для дома «Яндекс Лавка». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пункты сбора заказов находятся в Центральном, Дзержинском и Фрунзенском районах, в июне он появится и в Заволжском. По сообщению пресс-службы, воспользоваться сервисом могут 95% жителей областного центра. Для заказа доступны около 4 тыс. товаров и 300 позиций готовой еды.

«Вместе с запуском сервиса в Ярославле появятся более 250 рабочих мест. Например, курьеров, сборщиков заказов, кладовщиков и управляющего состава дарксторов»,— добавляют в пресс-службе.

В ближайшее время среди продуктов появятся товары местных производителей, в первую очередь, хлеб, молочные и мясные изделия. Сейчас в Ярославле действует сервис доставки продуктов и товаров для дома «Самокат», услуги доставки оказывают также сами торговые сети, в частности, «ВкусВилл», «Лента», «Пятерочка» и «Перекресток». «Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле в городе появился сервис каршеринга «Делимобиль».

Яндекс Лавка — российский сервис заказа готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров на дом с локальных складов через мобильное приложение или веб-сайт. Запущен в 2019 году. «Яндекс Лавка» представлена в Московской, Ленинградской областях, в Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах РФ.

Алла Чижова