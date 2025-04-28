В Ярославле будет свыше 300 автомобилей каршеринга

В Ярославле с 28 апреля начинает работу оператор каршеринга «Делимобиль». В пресс-службе компании сообщили, что на старте жителям и гостям города предлагают более 300 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каршеринг в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Каршеринг в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Каршеринг в столице «Золотого кольца» будет работать в трех категориях: эконом (Geely Emgrand), комфорт (Exeed LX и Haval Jolion) и бизнес (Exeed RX). На автомобили действуют разные тарифы — Минуты и Фикс (для ежедневных поездок), Часы и Дни (для поездок на дальние расстояния), пакетные предложения (для выходных).

«С конца марта города, в которых есть делимобили, связаны доступными междугородними маршрутами по тарифу Межгород. Он позволяет совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта»,— рассказали в пресс-службе.

В соцсетях появились фото каршеринговых авто, которые выстроились перед зданием правительства области на Советской площади в Ярославле. На бортах машин, помимо традиционного для «Делимобиля» брендинга, размещена надпись «Якаршеринг». Также, как сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», значительное число автомобилей припарковано на улицах Трефолева и Андропова в центре Ярославля.

Алла Чижова