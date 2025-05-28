В Таганроге продлили «лесной запрет» из–за высокой пожароопасности
До 11 июня в Таганроге продлили запрет на пребывание в лесах, урочищах и въезд в них на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничение связано с высокой пожаропасностью.
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Это дата не окончательная и «в случае необходимости режим ограничения может быть продлен», — отмечают власти.
Нарушение запрета влечет штрафы: для жителей — 40-50 тыс. руб., для должностных лиц — 60-90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.