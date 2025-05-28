Свердловский омбудсмен заявила о росте случаев мошенничества с жильем в области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе приема населения рассмотрела пять обращений, которые связаны с правом на жилье и с мошенничеством по недвижимость. «Очень важно, чтобы люди понимали, что недвижимость сегодня потерять легко, а вернуть куда сложнее»,— отметила омбудсмен на странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Госпожа Мерзлякова добавила, что в ходе приема приняла 35 человек. По ее словам, еще четыре обращения были посвящены социальным проблемам. «Все они требуют большой и кропотливой работы, чтобы восстановить нарушенные права наших граждан. Восстановление документов, поиск справки по стажу работы — казалось бы, простые вопросы, но требуют внимания и времени»,— пояснила она. Омбудсмен подчеркнула, что также рассмотрела вопросы, которые связаны со специальной военной операцией (СВО). «Все непростые, но один требует особого вмешательства»,— сказала Татьяна Мерзлякова.

Согласно докладу уполномоченного за 2024 год, в прошлому году омбудсмену направили 477 обращений в сфере обеспечения и защиты жилищных прав. Как следует из документа, 13 обращений было связано с изъятием жилья для муниципальных нужд, восемь — с мошенничеством с жильем, восемь — с недействительностью сделок с жильем, пять — с обеспечением жильем многодетных или молодых семей, три — с наследственными правами на жилье, два — с восстановлением документов на жилье.

Василий Алексеев