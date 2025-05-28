На Дону цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,57%

В Ростовской области стоимость непродовольственных товаров выросла по итогам апреля 2025 года на 0,57%. Заметнее всего подорожали моющие и чистящие средства. Об этом сообщил Центробанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аналитики Центробанка отметили, что такая динамика цен обусловлена расходами производителей на упаковку, логистику и заработные платы работникам. Все затраты они отразили на стоимости продукции.

Вместе с тем, цены на эту категорию товаров выросли только в Ростовской области, хотя в целом по стране наблюдается противоположная ситуация. Это объясняется наличием импортной продукции на прилавках региона.

Мария Хоперская