Казанской компании отказали в банкротстве нижегородского ремонтного завода

Арбитражный суд отказал во введении наблюдения в отношении АО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» (находится в доверительном управлении Объединенной авиастроительной корпорации, ремонтирует спецтехнику и различное аэродромное оборудование). Заявление на банкротство предприятия подавало ООО ГК «Сокол» из Татарстана, однако в мае завод перечислил этому кредитору сумму задолженности в размере 4,47 млн руб.

Вместе с тем иск о банкротстве предприятия подал другой кредитор, ООО «Завод Гидрокомплект» из Челябинска, требующий погасить 2 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», меры принудительного взыскания к АО 170 РЗ СОП применяли судебные приставы, так как предприятие накопило свыше 100 млн задолженности по налогам.

Иван Сергеев