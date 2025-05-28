В Екатеринбурге 6 июня пройдет Европейско-Азиатский правовой конгресс

На XVIII сессию Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге зарегистрировались около 1,8 тыс. участников. Мероприятие состоится 6 июня на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» при поддержке врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мероприятии примут участие представители 12 стран, включая страны СНГ, Индию, Китай и ОАЭ. Конгресс станет платформой для обмена опытом между юристами из ЕАЭС, ШОС, а также представителями власти и бизнеса. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам политико-правовой жизни общества.

В рамках деловой и культурной программы планируется провести более 50 мероприятий: панельные сессии, заседание Европейско-Азиатского молодежного юридического форума, турнир по шахматам «Лидеры права», «Уральский конкурс по разрешению коммерческих споров» среди студентов. Также планируются мастер-классы, презентации проектов, музыкальный фестиваль «Право на голос» и вторая «Юридическая регата».

Европейско-Азиатский правовой конгресс направлен на продвижение Свердловской области в качестве точки притяжения профессионального сообщества юристов на евразийском пространстве, развитие исследовательской активности и межведомственных коммуникаций.

Ирина Пичурина