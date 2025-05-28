Прокуратура обжалует приговор осужденному за контрабанду стратегических ресурсов

Нижегородский областной суд рассмотрит апелляционное представление на приговор в отношении Бахмана Меликова. Судом первой инстанции он был признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и приговорен к штрафу в размере 250 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде было установлено, что господин Меликов совершил незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза в Таджикистан более 192 куб. м древесины хвойных пород на сумму свыше 2,22 млн руб. Судом виновному было назначено наказание в виде штрафа 250 тыс. руб. Надзорный орган считает приговор слишком мягким. При этом апелляционную жалобу на решение направила и сторона защиты.

В 2022 году Кунгурский городской суд признал Бахмана Меликова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Было установлено, что, будучи директором коммерческой компании, он похитил 823 тыс. руб. Данные денежные средства были получены обществом в качестве субсидии за трудоустройство граждан, состоявших на учете в центре занятости населения. Формально он трудоустроил 12 человек из этого центра, но фактически трудовой деятельности они не осуществляли.