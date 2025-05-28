Кто и как сможет добровольно расстаться с жизнью во Франции

Пациент должен соответствовать пяти условиям: быть совершеннолетним; быть гражданином Франции или официально и постоянно проживать в стране; страдать от тяжелой и неизлечимой болезни на терминальной или продвинутой стадии; испытывать постоянные невыносимые физические или психологические страдания; быть в состоянии выразить свою волю свободно и осознанно.

Запрос подается лично врачу, не связанному с пациентом родственными узами. Врач обязан проинформировать пациента о возможных альтернативах: паллиативной помощи, психологической поддержке и праве отказаться от запроса в любой момент.

Врач вправе отклонить запрос по личным причинам, но обязан перенаправить пациента к другому специалисту. Принявший запрос врач формирует коллегиальную комиссию, которая проверяет соответствие запроса условиям. На этом этапе могут быть привлечены психологи, доверенные лица, сотрудники домов престарелых.

В течение 15 дней врач обязан принять решение и дать ответ. В случае отказа пациент может подать новый запрос или обратиться в суд. Если согласие получено — пациенту предоставляется минимум два дня на обдумывание итога запроса. Затем назначается дата и способ введения препарата.

Процедура проводится под медицинским контролем, дома, в больнице или другом непубличном месте. Препарат должен быть принят пациентом самостоятельно (если тот на это способен, в противном случае возможна помощь медработника). Врач или медсестра следят за процессом и остаются рядом до конца. Отказаться от проведения смертельной процедуры можно в любой момент.