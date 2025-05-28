На рыбинском производстве произошел пожар
В Рыбинске на улице Бурлацкой горело производственное здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Возгорание зафиксировано в 12:38 27 мая. На место выезжали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидацию объявили в 14:25.
«В результате пожара уничтожена кровля на S=30 кв.м. поврежден конек на S=50 кв.м. Пострадавших нет»,— уточнили в МЧС.
Согласно открытым данным, по адресу Бурлацкая дом №30, где произошло возгорание, находится производство домов из клееного бруса.