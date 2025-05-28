В Ростовской области синоптик спрогнозировала жару до +33°С в июне

Погода в Ростовской области в июне будет неустойчивой: дожди и прохлада будут чередоваться засушливыми днями с повышением температур до +33°С. Об этом газете «Молот» рассказала синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В первую неделю месяца в регион придут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет составлять +14 …+19°С. Днем значительно выше, до +28°С. По данным синоптика, в отдельные дни воздух может прогреваться до +33°С.

Во второй и третей декадах дожди прекратятся, а жара до +33°С станет ежедневным явлением. Спасать будут только ночи с температурами до +16-21°С.

Наталья Белоштейн