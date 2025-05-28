Для восьми сибирских городов утвержден план по снижению выбросов к 2036 году

Правительство России утвердило комплексные планы по снижению выбросов на территории городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». В их числе — Ачинск и Лесосибирск (Красноярский край), Усолье-Сибирское (Иркутская область) и Кемерово (Кузбасс). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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«В комплексные планы, которые будут реализованы в этих населенных пунктах, вошли мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры»,— говорится в сообщении кабмина.

Комплексные планы по снижению выбросов в других городах, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», были утверждены в январе 2025 года. В Сибири — это Абакан и Черногорск (Хакасия), Искитим (Новосибирская область) и Минусинск (Красноярский край).

Федеральный проект «Чистый воздух» действует с 2019 года. До конца 2030 года городам-участникам «необходимо снизить объемы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года». К 2036 году этот показатель должен сократиться вдвое.

Александра Стрелкова