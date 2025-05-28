В Ростове 28% жителей хотели бы возглавить компанию работодателя

28% жителей Ростова хотели бы возглавить компанию, в которой работают. Об этом сообщает пресс–служба SuperJob, ссылаясь на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

По данным аналитиков мужчины проявляют большие амбиции, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 33% горожанина и лишь 23% работающих жительниц Ростова-на-Дону.

Сильнее всего стремление к руководящей должности «выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, о таком витке карьеры мечтают 34%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 24%», — отмечают эксперты.

Выборка проводилась и среди представителей распространенных профессий. Чаще всего директорами компании хотят стать менеджеры по логистике (34%), специалисты по клиентскому обслуживанию (32%) и продажам (30%). Менее всего — бухгалтеры (13%), психологи (8%), а также фармацевты и секретари (по 7%).

Наталья Белоштейн