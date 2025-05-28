Челябинская область получит из госказны еще 15 млрд рублей на метротрам

Правительство РФ предоставит Челябинской области казначейский инфраструктурный кредит в сумме 15 млрд руб. на продолжение строительства метротрама. Решение принято комиссией по региональному развитию. Дополнительные средства из федерального бюджета внесут в областной бюджет на 2025 год на ближайшем заседании регионального законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства области.

Средства бюджетного кредита под 3% годовых направят на строительство линии «Север — Юг» и приобретение трамвайных вагонов, которые будут по ней курсировать.

Кроме поступления дополнительных федеральных денег в бюджете Челябинской области планируется внести еще ряд изменений. Так, 743 млн руб. будет выделено на приобретение 122 единиц коммунальной техники для содержания дорог и общественных пространств в муниципалитетах. Также расширено число получателей мер социальной поддержки среди семей участников СВО: при отсутствии прямых родственников право на единовременные выплаты получат опекуны и попечители, братья и сестры, бабушки и дедушки. Кроме этого, упрощены условия получения отдельных региональных выплат для самих военнослужащих.

Также регион получит целевые средства из федерального бюджета в сумме 18 млн руб. на покупку оборудования для борьбы с лесными пожарами, создание единой информационной системы для учреждений здравоохранения и ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам России».