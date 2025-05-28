На Ставрополье маршрутка с 16 пассажирами попала в ДТП с мотоциклом

В Шпаковском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и мотоцикла. На момент аварии в салоне маршрутного автобуса находились 16 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария случилась на автодороге «Обход села Татарка». В результате столкновения 30-летний житель Ростовской области получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение Ставрополя. Пострадавший мотоциклист имел необходимую категорию водительских прав и был в защитном шлеме.

По данным правоохранительных органов, 67-летний водитель «ГАЗели», выполнявший межгородской рейс, при развороте не уступил дорогу встречному мотоциклисту.

Николай Аксенов