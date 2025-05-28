Краевые власти намерены сделать Прикамье центром подготовки инженерных кадров

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием, в котором подвел итоги социально-экономического развития и озвучил дальнейшие планы развития региона. В частности, глава Прикамья уделил особое внимание развитию системы образования, отметив, что за последние пять лет регион совершил настоящий прорыв в строительстве детских садов и школ.

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Так, за последние пять лет в Пермском крае построено 36 школ и 27 детских садов, в которые пошли 27 тыс. детей. «Темпы не сбавляем. В следующие пять лет построим еще 60 объектов»,— заявил глава региона. Особое внимание краевые власти уделяют обновлению образовательной инфраструктуры: с 2020 года были отремонтированы 358 школ и детских садов. В планах на ближайшую пятилетку — существенное увеличение количества капитальных ремонтов. Благодаря федеральной поддержке запланированы ремонтные работы на 195 объектах. «Проведем не просто ремонты, а создадим для ребят современные образовательные пространства»,— заверил Дмитрий Махонин.

Важным направлением деятельности краевых властей является профориентация молодого поколения жителей Прикамья. Например, реализуется региональный проект «Первая профессия». В дополнение к нему за три года открыто более 350 профильных классов — медицинских, инженерных, космических, химических, аграрных. «В создании этих образовательных пространств нам помогают предприятия. В таких классах не просто изучают отдельные предметы на углубленном уровне. Ребята пробуют работать на оборудовании, знакомятся с технологиями и будущим местом работы»,— пояснил губернатор.

На высоком уровне находится в Прикамье и система школьного образования. На протяжении нескольких лет результаты в учебе ребят из Пермского края выше среднероссийских. За последние годы существенно повысилась доступность дополнительного образования. Если в 2020 году им было охвачено 77% детей, то в 2024-м — 98%. Сейчас практически все школьники края осваивают новые технологии в центрах образования, таких как «Точка роста», «ИТ-куб» и кванториумы.

Развитие промышленности вызвало корректировку подходов к системе среднего профессионального образования (СПО). В частности, значительные средства вкладываются в развитие инфраструктуры. За пять лет открыто восемь новых объектов для СПО, в планах до 2030 года — построить еще 28. Капитально отремонтируют 40 таких объектов. «Готовим кадры для приоритетных отраслей экономики: двигателестроения, машиностроения, химии. Ребята обучаются по востребованным для местных предприятий специальностям, получают навыки работы на современном оборудовании и гарантии трудоустройства»,— подчеркнул Дмитрий Махонин. Прикамье также является лидером в стране по количеству созданных кластеров СПО проекта «Профессионалитет». В нем участвуют 44 техникума и колледжа, 50 предприятий-работодателей. С каждым годом их количество растет. Задача, которую ставит глава региона,— удвоить к 2030-му году число образовательных кластеров, доведя их количество до 20.

Еще одна цель, которую ставит Дмитрий Махонин,— сделать Пермский край центром подготовки инженерных кадров. Так, с 2022 года при пермском политехе работает передовая инженерная школа авиационного двигателестроения. В этом году будут открыты такие школы в классическом университете — по направлению «Фотоника, новые материалы и приборостроение», и в политехническом университете — по направлению «Нефтегазовый инжиниринг». В ближайшее время откроются еще три передовые инженерные школы: по направлениям «Химия», «Композитные и полимерные материалы», «Современные технологии здоровьесбережения».

Совместно с Министерством образования и науки РФ Пермский край приступает к масштабному обновлению корпусов, общежитий, лабораторий высших учебных заведений Прикамья. «Наши вузы должны иметь современную и качественную инфраструктуру, чтобы ребятам было интересно и комфортно учиться. До 2030-го года планируем капитально отремонтировать 23 объекта»,— добавил Дмитрий Махонин.

Флагманский проект в сфере высшего образования — международный студенческий кампус «Будущее Пармы». В нем будут учиться 5 тыс. студентов со всего края, из других регионов и зарубежных стран. Подрядчик уже приступил к строительству.