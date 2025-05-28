Родившимся в день 100-летия «Зенита» петербуржцам вручили медали от клуба

В день, когда ФК «Зенит» отмечал 100-летие со дня основания, на свет в Санкт-Петербурге появились 87 малышей. Им и матерям вручили медали будущих чемпионов, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Торжественная церемония прошла 27 мая в городском перинатальном центре 1. ФК «Зенит» выдал медали, изготовленные из мельхиора на Санкт-Петербургском монетном дворе. Правом вручить награды наделили сине-бело-голубых льва и львицу.

«Вручение медалей от футбольного клуба "Зенит" стало не просто красивой церемонией, а нашим способом сказать семьям: вы часть большого петербургского сообщества, где каждый ребенок рождается с потенциалом стать чемпионом своей жизни!»— заявила главный врач ГПЦ № 1.

Подробнее о том, как «Зенит» и болельщики отпраздновали юбилей — в галерее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева