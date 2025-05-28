Уровень инфляции в Югре в апреле вырос на 0,43%

В апреле уровень инфляции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) вырос на 0,43% по сравнению с мартом, сообщили в Банке России со ссылкой на данные Росстата. Годовая инфляция снизилась до 9,54%, что ниже среднего показателя по стране, составляющего 10,23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сильнее всего в регионе подорожали услуги и продовольственные товары. Непродовольственные товары подешевели благодаря укреплению рубля и сокращению потребительского кредитования — годовой рост цен на эти товары составил менее 4%.

Сезонные факторы не повлияли на рост цен в апреле, который остался высоким из-за высокого спроса, который опережает возможности производства. Производители и поставщики продолжают перекладывать возросшие затраты на цены для продаж.

Банк России намерен продолжить политику снижения инфляции, сохраняя высокие процентные ставки до достижения уровня инфляции в 4% к 2026 году.

Ирина Пичурина