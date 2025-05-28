Ярославский аэропорт на ночь приостанавливал работу

В ярославском аэропорту Туношна ночью 28 мая вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 1:45 28 мая господин Кореняко сообщил, что в четырех аэропортах, в том числе, в ярославском, ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов. Сняты они были в 8:13 28 мая.

Как сообщает «Ъ», подобные ограничения вводят из-за угрозы БПЛА. Ночью также приостанавливали работу главные аэропорты Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Алла Чижова