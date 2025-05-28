В в I квартале производство мороженого на Ставрополье выросло на 3,5%

Производство мороженого в Ставропольском крае за первый квартал 2025 года увеличилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,5 тыс. т. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За 2024 год изготовление холодного лакомства в крае достигло 10,3 тыс. т, превысив показатели 2023 года на 10,4%. Экспорт составил 85,43 т на сумму $133,21 тыс. Главными импортерами выступили Казахстан и Южная Осетия.

Сейчас в регионе функционируют шесть предприятий, которые предлагают потребителям около 200 наименований продукции. Производители сохраняют советские рецептуры и одновременно внедряют инновационные технологии.

Следуя мировым трендам, ставропольские компании выпускают низколактозное мороженое для людей с непереносимостью молочного сахара.

Николай Аксенов