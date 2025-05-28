В в I квартале производство мороженого на Ставрополье выросло на 3,5%
На Ставрополье изготовили 1,5 тысячи тонн мороженого с начала года
Производство мороженого в Ставропольском крае за первый квартал 2025 года увеличилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,5 тыс. т. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство экономического развития региона.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
За 2024 год изготовление холодного лакомства в крае достигло 10,3 тыс. т, превысив показатели 2023 года на 10,4%. Экспорт составил 85,43 т на сумму $133,21 тыс. Главными импортерами выступили Казахстан и Южная Осетия.
Сейчас в регионе функционируют шесть предприятий, которые предлагают потребителям около 200 наименований продукции. Производители сохраняют советские рецептуры и одновременно внедряют инновационные технологии.
Следуя мировым трендам, ставропольские компании выпускают низколактозное мороженое для людей с непереносимостью молочного сахара.