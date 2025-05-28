Республика Татарстан расположилась на пятом месте среди регионов России по объему выданных кредитов за апрель. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему кредитования в апреле

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему кредитования в апреле

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В республике за отчетный месяц было выдано 71,7 тыс. кредитов на сумму 23,32 млрд руб., что на 12% меньше по количеству и на 5% меньше по объему по сравнению с мартом.

Первые четыре строчки рейтинга заняли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край соответственно.

Чувашия занимает 36 место среди регионов России по объему кредитования, за апрель в регионе было выдано 20,48 тыс. кредитов на общую сумму 5,54 млрд руб.

Артём Дергунов