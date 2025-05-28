В Ростовской области запустили чат-бот для поддержки бизнеса

В Ростовской области запустили чат-бот «Бизбот», разработанный минэкономразвития совместно с IT-сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сервис должен помочь предпринимателям быстрее ориентироваться в различных услугах, которые бесплатно или на льготных условиях предоставляются институтами для развития бизнеса. Чат-бот распределяет меры поддержки по четырем группам: будущие предприниматели, ИП, юридические лица и самозанятые.

«Бизбот», по задумке авторов, может предложить ряд инструментов: например, бесплатные налоговые и юридические консультации, льготные микрозаймы и лизинг, гарантийную и имущественную поддержку, софинансирование затрат при регистрации товарного знака.

Константин Соловьев