Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области запустили чат-бот для поддержки бизнеса

В Ростовской области запустили чат-бот «Бизбот», разработанный минэкономразвития совместно с IT-сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сервис должен помочь предпринимателям быстрее ориентироваться в различных услугах, которые бесплатно или на льготных условиях предоставляются институтами для развития бизнеса. Чат-бот распределяет меры поддержки по четырем группам: будущие предприниматели, ИП, юридические лица и самозанятые.

«Бизбот», по задумке авторов, может предложить ряд инструментов: например, бесплатные налоговые и юридические консультации, льготные микрозаймы и лизинг, гарантийную и имущественную поддержку, софинансирование затрат при регистрации товарного знака.

Константин Соловьев

Новости компаний Все